نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري تثير حماس جمهورها بدور غامض في "الحلانجي" رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الفنانة عبير صبري عن استعدادها للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2025 من خلال بطولة مسلسل جديد بعنوان "الحلانجي"، حيث أكدت أنها ستظهر في دور رئيسي إلى جانب الفنان محمد رجب. رغم حماسها الكبير، فضلت صبري عدم الكشف تفاصيل شخصيتها في العمل، مما أثار فضول جمهورها.

دور البطولة

في إطار حديثها عن العمل، أوضحت عبير صبري أنها تشارك في دور محوري ضمن المسلسل، إلا أنها لم تفصح عن ملامح شخصيتها، مكتفية بالتلميح إلى أنها ستكون شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة.

انضمام أيتن عامر إلى العمل

من جانب آخر، كانت الفنانة أيتن عامر قد أعلنت عن تعاقدها للمشاركة في بطولة المسلسل نفسه، حيث ستلعب دور حبيبة محمد رجب، وهي شخصية تعمل في معرض للسيارات.

يُتوقع أن تشهد القصة تطورات مشوقة، مع نمو علاقة حب قوية بين الشخصيتين الرئيسيتين.

فريق العمل والإنتاج

مسلسل "الحلانجي" من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، ويعد من الأعمال المرتقبة في موسم رمضان 2025.

يُنتظر أن يبدأ التصوير قريبًا، وسط توقعات بأن يكون المسلسل أحد أبرز الأعمال المنافسة في الموسم.