مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد للأداء الصوتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة داليا همام، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد للأداء الصوتي، التي فتح باب المشاركة فيها في 20 سبتمبر الماضي، على أن تستمر حتى اليوم الموافق 20 أكتوبر، وتضم لجنة التحكيم كلًا من الفنانة الليبية خدوجة صبري، والناقد والسيناريست المصري د. نادر الرفاعي، والصحفي والكاتب السعودي فاضل العماني.

تصريحات عصام السيد

من جانبه، أعرب المخرج الكبير عصام السيد عن بالغ امتنانه للقائمين على مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي لتخصيص جائزة للأداء الصوتي (الدوبلاج)، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس رؤية جديدة للاهتمام بالفنون المتعلقة بالطفل، كما توجه بالشكر الجزيل على أن تحمل الجائزة اسمه، وهو ما يعتبره تقديرًا كبيرًا.

وأكد أن الاهتمام بالطفل هو من أسمى المهام التي يمكن أن يضطلع بها أي مجتمع، ولا شك أن تعزيز مهارات الأطفال عبر الفنون يشكل ركيزة أساسية في تنميتهم. وتمنى أن نرى مزيدًا من الدعم من كافة مؤسسات الدولة لمثل هذه المبادرات الفنية والتعليمية.

مهرجان القاهرة الدولي (الدورة الثانية)

الجدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون. ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح،بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية.