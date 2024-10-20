نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحمد لله على النجاح.. إيهاب فهمي يحتفي بإنتهاء تصوير مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان إيهاب فهمي، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “برغم القانون”، الذي يعرض حايًا على قناة ON ومنصة Watch it، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث شارك جمهوره عدة صورة من احتفالهم بانتهاء تصوير المسلسل، وعلق عليهم قائلًا: "الحمد لله فركش مسلسل برغم القانون، الحمد لله على النجاح مبروك لكل زملائي لكل كرو العمل مبروك لكل الناس فردًا فردًا، مبروك لكل الناس خلف الكاميرا إلى بيتعبوا عشان ننجح".



إيهاب فهمي يوجه رسالة شكر لهؤلاء الأشخاص



واستكمل:"شكرًا الشركة المتحدة شكرًا فنون مصر، شكرًا مخرج العمل الرائع شادي عبدالسلام، شكرًا للمؤلفة الموهوبة نجلاء الهندي، شكرًا خاص لصاحبي واخويا المتميز دائمًا المنتج ريمون مقار شكرًا شريكة النجاح مراتي ومديرة أعمالي يسرا وجيه".



تفاصيل برغم القانون



ويعتبر دور إيمان العاصي في "برغم القانون" من الأدوار المحورية التى قدمتها فى تاريخها الفنى حيث يحمل جزءًا كبيرًا من القصة والحبكة الدرامية المختلفة، كما تظهر ايمان بلوك جديد ومختلف عليها تماما، خاصة وأن هذا العمل يعد البطولة المطلقة لها فى عالم الدراما، وتعد أميرة الدراما ايمان العاصى من أبرز نجمات جيلها، وتتمتع بحضور طاغٍ وموهبة استثنائية وأداء مميز وتمتلك قدرات تمثيلية تضعها فى الصفوف الأولى.

فريق عمل برغم القانون



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.