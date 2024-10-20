شاهد.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - شاركت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين بجوارها لوجو برنامجها شاي بالياسمين ، وظهرت و هي تردي فستاناً أحمر قصيرًا أنيقًا ورقيقًا ،واستخدمت تسريحة شعر مميزة، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها واحمر شفاه باللون الفاتح .

وأبرزت ياسمين الخطيب جمالها ببعض اللمسات الهادئة، حيث وضعت اللون الوردي في الشفاه مع القليل من البلاشر على الوجنتين، وماسكرا بشكل بسيط.