فن ومشاهير

شاهد.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - شاركت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين بجوارها لوجو برنامجها شاي بالياسمين ، وظهرت و هي تردي فستاناً أحمر قصيرًا أنيقًا ورقيقًا ،واستخدمت تسريحة شعر مميزة، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها واحمر شفاه باللون الفاتح .

وأبرزت ياسمين الخطيب جمالها ببعض اللمسات الهادئة، حيث وضعت اللون الوردي في الشفاه مع القليل من البلاشر على الوجنتين، وماسكرا بشكل بسيط.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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