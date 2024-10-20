تامر عاشور يكشف سبب بكاؤه فى حفلته الإضافية بالأوبرا بمهرجان الموسيقى

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان تامر عاشور أمس حفلًا إضافيًا بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

حفل تامر عاشور

سبب بكاء تامر عاشور في الحفل

وأثناء أحياؤه الحفل ظهرت الدموع فى عينه فى عدة مرات مما آثار تساؤلات الجمهور فدار حديث حتى ازداد السؤال فأجاب عاشور:“مش بعيط والله دة أنا عندى حساسية فى عيني أنتوا اللي هتعيطوا مش أنا لكن أنا لو عيطت مش هعرف أكمل غناء”.

تفاصيل حفل تامر عاشور الإضافي

وفى سياق متصل هذه ثانى حفلات عاشور من ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية للدورة 32 وبدأ حفلته بإعرابه السعادة العارمة عن مُشاركته في حفلتين متاليين فى مهرجان الموسيقى العربية.

و قام بغناء باقة مميزة من أغانيه أبرزهم “ تسلم، تيجي نتراهن، هيجلى موجوع، مستني ايه، ميدلى ألحان، الرك على النية، كان موضوع، غيرهم ”