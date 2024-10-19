مسلسل جديد.. آسر ياسين ينضم للسباق الرمضاني 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان آسر ياسين للسباق الرمضاني 2025، بعدما تعاقد علي مسلسل جديد من إخراج تامر محسن، وجاري التحضير للعمل وترشيح الابطال.

أحداث أعمال آسر ياسين

ومن ناحية أخرى، يواصل آسر ياسين التحضير لفيلمه الجديد إن غاب القط، الذي تعاقد عليه الفترة الماضية، وتشاركه بطولته أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور وانتصار، من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

وأيضا يواصل تصوير فيلم «فرقة الموت»، بمشاركة الفنانين أحمد عز ومنة شلبي ومحمود حميدة وعصام عمر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، يواصل أسر ياسين تحضيراته لفيلم " الشايب" المدعوم من هيئة الترفيه والمملكة العربية السعودية ومن المقرر تصويره قريبا.

آخر أعمال آسر ياسين

وكان اخر اعمال آسر ياسين هو فيلم شماريخ، الذي دارات أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، من خلال شاب يعمل مع والده غير الشرعي في أمور غير قانونية بهدف إقناعه بالاعتراف به، وتنقلب حياته عندما يأمره والده بالتخلص من إحدى الفتيات ولكنه يجد أن حبه لها يقف عائقا أمام رغبة والده، فيقرر مساعدتها في الهروب وحمايتها.

وأيضا شارك في فيلم ولاد رزق 3 والذي دارت أحداث العمل في إطار أكشن تشويقي، حول أشقاء يتوبون عن حياة الجريمة والسرقة، وبعد 3 سنوات تجمعهم الحياة من جديد ليخوضوا عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

وضم فيلم ولاد رزق 3، من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، محمد لطفي، وأحمد الرافعي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.