نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة الأخيرة من "برغم القانون".. أحداث غير متوقعة بانتظار الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الدراما العربية عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "برغم القانون"، الذي تلعب بطولته الفنانة إيمان العاصي إلى جانب محمد القس، ومن إخراج شادي عبد السلام.

المسلسل الذي حاز على اهتمام واسع منذ بداية عرضه يستعد لإنهاء رحلته الدرامية بمفاجآت غير متوقعة.

موعد عرض الحلقة الأخيرة على المنصات الرقمية والتلفزيون

من المقرر أن يعرض مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل على منصة "Watch It" الرقمية، قبل عرضها على شاشة التلفزيون بـ24 ساعة كاملة.

ينتظر الجمهور بشغف ما سيكشف عنه صناع العمل، خاصة فيما يتعلق بشخصية "ليلى" التي تجسدها إيمان العاصي، حيث تشير التوقعات إلى وجود تقلبات درامية مثيرة في الأحداث.

مواعيد العرض على القنوات التلفزيونية

يُعرض مسلسل "برغم القانون" على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويعاد عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

كما يمكن متابعته على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً، مع إعادة في الساعة 6 صباحًا والساعة 5 مساءً.

ولمن يفضل المشاهدة الرقمية، فإن الحلقة تكون متاحة على منصة Watch It قبل 24 ساعة من عرضها على التلفزيون.

فريق العمل وأبطال المسلسل

يضم المسلسل مجموعة مميزة من النجوم، حيث يشارك في بطولته إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، وجيسيكا حسام الدين.

تأليف العمل يعود لنجلاء الحديني، بينما قام بإخراجه شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر تحت إشراف المنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

ختام "برغم القانون" يعد وعدًا للجمهور بجرعة من التشويق والإثارة، حيث يُتوقع أن تترك الحلقة الأخيرة تأثيرًا كبيرًا وتحمل تطورات درامية غير متوقعة تخص أكرم محمد القس.