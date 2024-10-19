نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسعاد يونس تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل «تيتا زوزو».. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة إسعاد يونس عن كواليس مشاركتها في مسلسل «تيتا زوزو»، والذي يتم عرضه حاليًا محققًا ردود أفعال إيجابية.

تصريحات إسعاد يونس

وأوضحت إسعاد يونس، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن يوم إنتهاء تصوير مسلسل «تيتا زوزو»، أسرة المسلسل كانت في حالة شجن بسبب عدم روئيتهم لبعض مرة أخرى، وتكلل هذا الشجن بتصميم ماكيت للمنتج الراحل تامر فتحي، والتقطوا الصور التذكارية بجواره كأنه حاضرًا ومتوجدًا بينهم.

إسعاد يونس: مسلسل «تيتا زوزو» فكرة الصحفي أحمد فايق رئيس تحرير برنامج «صاحبة السعادة»

وأشارت إسعاد يونس إلى أن مسلسل «تيتا زوزو» فكرة الصحفي أحمد فايق رئيس تحرير برنامج «صاحبة السعادة»، قائلة: «أحمد أعرفه من 25 سنة وكبر على ايدي اتجوز وخلف، فهو حافظني زي ظهر ايده بالظبط، ومحمد عبد العزيز بقاله معايا 11 سنة في صاحبة السعادة وهو اللي بيكتب الاسكريبت للبرنامج، وكانت فكرة أحمد فايق إن شخصيتي في صاحبة السعادة نطرحها في مسلسل لأنهم شافوا فيا أم أو جدة، والمشاعر دي موجودة بينا في البرنامج».

وأضافت إسعاد يونس، أن الصحفي أحمد فايق اقترح الفكرة، والصحفي محمد عبد العزيز هو الذي اشتغل على الشخصيات والأبناء والأحفاد، والدور المؤثر الذي تلعبه «تيتا زوزو» في حياة عائلتها، وإنها عنصر فعال في العائلة وليست مركونة على الرف، ومع الكتابة تطورت الأحداث لمناقشة المشكلات الحديثة للأبناء.

وتابعت إسعاد يونس، أن مسلسل «تيتا زوزو»، تطرق أكثر للذكاء الإصطناعي الـ AI، ونتطلع ونحذر ونبشر بالذكاء الاصطناعي وما يمكن أن يفعله في حياتنا.