نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات لإطلاق النسخة الثانية من معرض المشهد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق النسخة الثانية من معرض "المشهد" يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 22 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يضم هذا المعرض نخبة مختارة من أبرز الفنانين المصريين الذين يمثلون الساحة التشكيلية حاليًا، مما يجعله حدثًا فنيًا منتظرًا.

نافذة على الحركة التشكيلية المصرية

يعتبر هذا الحدث بمثابة نافذة حقيقية ومرآة تعكس ملامح الحركة التشكيلية المصرية، بتنوعها وثرائها.

يعد المعرض علامة فارقة في المشهد التشكيلي المحلي، حيث يسعى لإظهار التجارب الفنية المتميزة والمفردات المختلفة التي تميز الفن المصري المعاصر.

استمرار النهج التوثيقي

أشار الفنان إيهاب اللبان، معد المعرض، إلى أن النسخة الحالية ستعرض أعمال 26 فنانًا مصريًا يمثلون مختلف الاتجاهات الفنية. يأتي هذا المعرض كجزء من الجهود المستمرة للجاليري في رصد وتوثيق الحركة التشكيلية المصرية ومتابعة الفنانين المؤثرين في المشهد الفني، الهدف هو تقديم أعمالهم بطريقة تتناسب مع قيمتهم الفنية الكبيرة.

قائمة الفنانين المشاركين

سيضم المعرض أعمال عدد من الفنانين البارزين، من بينهم أحمد رجب صقر، أحمد عبد الفتاح، أحمد موسى، أحمد نوار، أمجد تهامي، الدسوقي فهمي، بسام الزغبي، جمال الخشن، حسام صقر، خالد سرور، سامي إلياس، سمير فؤاد، شعبان الحسينى، شيماء درويش، صلاح المليجى، عقيلة رياض، علي سالم، عماد عبد الوهاب، غادة مراد، محمد عبدالله، محمد عبلة، محمد عيد، محمد سمير الجندي، نذير الطنبولي، هشام عبدالله، وهند عاطف.

يمثل المعرض فرصة فريدة للجمهور لاكتشاف الجوانب المختلفة للفن التشكيلي المصري والتفاعل مع إبداعات مبدعيه.