نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرجة شيرين عادل: «كان نفسي أشتغل مع إسعاد يونس وكواليس «تيتا زوزو» ممتعة.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المخرجة شيرين عادل عن مشاركة النجمة إسعاد يونس في مسلسل «تيتا زوزو»، معربة عن سعادتها بهذا التعاون.

تصريحات شيرين عادل

وأضافت شيرين عادل، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «كان نفسي أشتغل مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وقابلتها وقولتلها عندي فكرة مسلسل عايزين نعمله مع بعض، وقالتلي أنا عندي فكرة تانية مكتوب فيها حلقات وقولتلها أشوفها وعجبني الورق، وقولتها هعمله ما دام أنتي حباه».

وأوضحت شيرين عادل، أنها عقدت جلست عمل مع محمد عبد العزيز مؤلف مسلسل «تيتا زوزو»، مؤكدة على أن الورق مكتوب بشكل جيد ومصداقية شديدة، ويناقش مشكلات حقيقية يعيشها الناس.

شيرين عادل تشيد بالتعاون مع إسعاد يونس

وأشادت شيرين عادل بتعاونها مع إسعاد يونس، قائلة: «التعاون مع إسعاد يونس كان ممتع، سيدة في منتهى الإحترام والإحتراف، حتى خلف الكاميرا جميلة في التعامل جدًا، بتحب الناس كلها وتتعامل معهم بمنتهى التواضع، على الرغم من إنها إسعاد يونس نجمة النجوم، ولكنها متواضعة بشكل كبير، وكواليس المسلسل ممتعة جدًا».