نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد لمجرد يثير الجدل بتعليق غامض وفيديو عفوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحدث الفنان المغربي سعد لمجرد جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بتعليق غامض نشره عبر حسابه على إنستجرام.

وجاء ذلك بعد الجدل الذي صاحب ظهوره في إحدى أماكن السهر، حيث قال: "خذ لحظة للتوقف وتقدير الرحلة.. الحياة ليست مثالية دائمًا، ولكن هناك دائمًا شيء يجب أن نكون ممتنين له. أرسل الحب والنور للجميع، وتذكير لطيف بأن كل شيء على ما يرام، وأن الأيام الأكثر إشراقًا دائمًا في المستقبل. كن إيجابيًا، وكن متواضعًا".

ظهور مثير في فيديو جديد

في سياق متصل، تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر فيه سعد لمجرد وهو يعزف على الأورغ ويرقص بطريقة مثيرة للجدل على أنغام أغنيته الشهيرة "انت معلم"، مما زاد من حدة النقاش حوله.

لحظات سعيدة مع زوجته

إلى جانب ذلك، شارك لمجرد متابعيه بلقطات مصوّرة توثّق لحظاته العفوية والممتعة مع زوجته غيثة العلاكي.

في الفيديو، ظهر الفنان وهو يحمل حقائب السفر برفقة صديقه، متوجهًا إلى القطار، ثم إلى أحد الشواطئ. بدا سعد كالأطفال أثناء استمتاعه بالسباحة واللعب بالتنس.

ذكريات بسيطة ولكنها مؤثرة

خلال تلك الرحلة، وثّق لمجرد تلك اللحظات على أنغام أغنية "بتبرم" للفنانة فرح نخول، مختتمًا الفيديو بلقطة عفوية مع زوجته، حيث كانت تضحك في حضنه، وهو ينظر إليها بعينين مليئتين بالحب. وأرفق لمجرد هذه اللقطة بتعليق يقول فيه: "خلال هذه العطلة كنت الأكثر سعادة، الحمدلله".

رسالة للجمهور

وجه سعد لمجرد رسالة خاصة لمتابعيه، كتب فيها: "أفضل الإجازات غالبًا ما تكون البسيطة. استمتعوا باللحظات القصيرة، بالأشياء البسيطة التي تخلق ذكريات لا تُنسى. البساطة هي المفتاح لتجارب لا تُنسى".

تُظهر تلك اللحظات لمجرد كفنان إنساني يتجاوز القضايا الفنية إلى التعبير عن الفرح والحب، مما يرسخ مكانته في قلوب متابعيه.