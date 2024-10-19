نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. إيناس مكي تحيي ذكرى وفاة والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إيناس مكي على إحياء ذكرى وفاة والدها من خلال مشاركتها بفيديو له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها:"الله يرحمك يا بابا ويحسن إليك، ويدخلك فسيح جناته... مرت خمسة سنين على الفراق".



تعليقات الجمهور على منشور إيناس مكي

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، تعيشي وتفتكري، ربنا يجعلها آخر الأحزان، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إيناس مكي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إيناس مكي في السينما، كان من خلال مشاركتها في فيلم "اتنين للإيجار"، الذي عرض 2023 بالسينمات المختلفة، وهو من بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفي، ناهد السباعي، ميرهان حسين، إيمان السيد، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف أسماء غازي، وإخراج شادي علي

