نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نلتقي بعد الفاصل" يعيد ظافر العابدين للدراما الرمضانية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنان ظافر عابدين، للدراما الرمضانية بعد غياب، وذلك من خلال مسلسل "نلتقي بعد الفاصل"، وهو من تأليف وائل حمدي، وإنتاج شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي.

تفاصيل مسلسل نلتقي بعد الفاصل

يتكون مسلسل "نلتقي بعد الفاصل" من 30 حلقة، تتعدد فيها الخطوط الدرامية المتوازية التي تستكشف الصراعات المهنية والعائلية بين الشخصيات مع مزيج من التوتر العاطفي والكوميديا الخفيفة المستندة إلى المفارقات وسوء الفهم، حيث تعتمد كل حلقة على تطور العلاقات الشخصية والاحتكاكات المتزايدة في بيئة العمل والمنزل.

آخر أعمال ظافر العابدين



وكان آخر ظافر العابدين، الدرامية مشاركته في مسلسل البحث عن علا 2، الذي تم عرضه مؤخرًا على منصة نتفليكس، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، والمسليل بطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، آيسل رمزي، عمر شريف، ياسمينا العبد، وهو من تأليف مها الوزير، غادة عبدالعال، إخراج هادي الباجوري.

