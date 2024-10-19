نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تطلق أغنيتها الجديدة "بعض الأحيان" وتكشف كواليسها: حفظتها بأوقات صعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة أصالة نصري أحدث أغانيها بعنوان "بعض الأحيان" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث حصدت الأغنية مشاهدات عالية فور طرحها، مستقطبة جمهورها الذي ما دام انتظر جديدها الفني.

كواليس تسجيل الأغنية

في تعليق لها على حسابها الرسمي على إنستجرام، كشفت أصالة عن تفاصيل وكواليس تحضير الأغنية، وكتبت: "هالأغنية حفظتها بأوقات صعبة وكانت البلسم لهالوقت الصعب، حفظتها ناضجة، مرق بحياتي من المشاعر أدق تفاصيلها، بالحلو واللي ما كان".

وأضافت أصالة أنها سجلت الأغنية خلال ساعات طويلة، لتقوم بغنائها في النهاية مرة واحدة دون توقف، مشيرة إلى أن ما سمعه الجمهور جاء متسلسلًا كما شعرت به، قائلة: "غنيتها بفطرة شعوري بمغامرات حنجرتي وعشوائية ذكرياتي، بهدوء سيطر عليه عقلي وانفعالات خارجه عن سيطرتي".

وأعربت عن حبها الكبير للأغنية ووصفتها بأنها "حبّة دوا للروح" في عالم يحتاج للفن والموسيقى ليفصل بين الأهوال.

تقدير وتعاون فني

أصالة لم تغفل عن توجيه الشكر للأمير فيصل بن تركي بن ناصر لاختياره لها لأداء هذه الأغنية، مشيرة إلى تماهي الكلمات مع لحن الملحن الكبير أحمد الهرمي، الذي تم توزيعه موسيقيًا من قبل زيد نديم. وأعربت عن أملها أن تلقى الأغنية نفس الحب الذي حملته لها عند تقديمها.

استعدادات حفلات أصالة المقبلة

ومن ناحية أخرى، تستعد أصالة لإحياء حفلة غنائية كبرى ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 21 نوفمبر المقبل، وهو ما ينتظره جمهورها السعودي بشغف.

كما تستعد لإحياء حفل غنائي آخر في مسقط، عاصمة سلطنة عمان، يوم 29 أكتوبر الجاري، ضمن سلسلة حفلاتها العربية التي بدأتها منذ الموسم الصيفي.

تذاكر الحفل وأسعارها

وقد طرحت الشركة المنظمة للحفل تذاكر الحضور للجمهور عبر موقعها الإلكتروني، حيث تراوحت أسعار التذاكر بين 66.03 دولار أمريكي وصولًا إلى 515 دولار أمريكي، مع وجود عدة فئات سعرية بين هذه الأرقام.

ألبوم "ثم أنا" ونجاح مستمر

يُذكر أن أصالة قد طرحت مؤخرًا خمس أغانٍ من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "ثم أنا"، حيث حققت هذه الأغاني نجاحًا كبيرًا. من أبرز الأغاني التي تم طرحها: "الكرسي"، و"كلك لهم"، و"أمان أمان"، و"ما تهون"، وأغنية "ثم أنا".

كل أغنية جاءت بتعاون مع مجموعة من الشعراء والملحنين المتميزين، ليُضاف إلى سجل أصالة الفني إبداع جديد يُظهر تنوعًا وتميزًا في مسيرتها الفنية.