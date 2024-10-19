نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. خالد الصاوي يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان خالد الصاوي، تريند جوجل بعدما حل أمس ضيفًا مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس”.

تصريحات خالد الصاوي

وتحدث خالد الصاوي، خلال اللقاء عن خوفه من العجز، لافتًا أنه متهور في علاقته بجسده بسبب سهره الدائم لفترات طويلة، قائلا“أنا بخاف من العجز ومتهور في علاقتي بجسمي وبضغط عليه في السهر وبهمله كتير وساعات العمل.. لكن لو لقيت الموضوع بيتطور والدكتور خوفني إني هيحصلي مضاعفات قدام وهتأثر بتجنن وبجري أتعالج، وأنا عندي جانبين واحد عنده وسواس وواحد عادي، ولما حد بيديني برشامة بقعد أقرأ المضاعفات بتاعتها وتاريخ الصلاحية وبخاف”.



خالد الصاوي يتحدث عن إصابته بفيروس سي

وتحدث خالد الصاوي عن فترة مرضه بفيروس سي، وفشل علاجه في ألمانيا، معلقًا:“كان عندي فيروس سي ودفعت دم قلبي في ألمانيا وفشلوا يعالجوني.. وفخور إني في الآخر اتعالجت منه في بلدي بدكاترة بلدي، وكنت بشرب وبتعاطى حاجات، لكن في مرة حسيت بتعب شديد، وكأن كل شيء هيأثر على حياتي وعلاقاتي بالناس،فضلت 4 ساعات على السرير مش عارف أنام، ودعيت ربنا وقتها أنه يطلعني من الموقف ده ووعدته أني مش هعمل كده تاني، وفي لحظة قوية من الدعاء شعرت بأن الله استجاب لي، ونمت 4 دقائق فقط، لكن قمت نشيط جدًا".



وواصل": حرقت كل الحاجات دي وصليت، وهذه التجربة كانت نقطة تحول حاسمة في حياتي، بعيدا عن التعاطي والكحوليات، مشيرا إلى أن التوبة والدعاء لعبا دورا كبيرا في استعادته لقوته النفسية والجسدية".



