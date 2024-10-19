فيلم "عاشق" لـ أحمد حاتم يحصد إجمالي إيرادات 21 مليون جنيه

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أحمد جودة - القاهرة -

حصد فيلم عاشق لـ أحمد حاتم أعلى الإيرادات حيث وصلت إجمالي الإيرادات إلى 21 مليونًا و150 ألفًا و550 جنيهًا حتى الآن.



قصة فيلم "عاشق"

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالج لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان وتدور الأحداث في إطار تشويقي مما يجذب الجمهور لمشاهدة فيلم "عاشق" فور عرضه.



فريق عمل عاشق



الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين.

تصريحات مؤلف فيلم عاشق

وسبق وصرح المؤلف محمود زهران تفاصيل الفيلم لـ دوت الخليج الفني قائلًا:"فيلم عاشق في الأساس كان فكرة عندي حكيتها لأحمد حاتم تحمس لها وخدنا الفكرة وروحنا لأحمد السبكي وهو بيثق فينا جدًا والحمد لله بدأت الكتابة وأنا عارف أن أحمد حاتم هو شخصية "مالك" في الفيلم،والأحداث من وحي الخيال بس مبنية من خلال مشاهدات لشخصيات عديدة مرت علينا في رحلة العمر، المدمن والخائن والعشاق والمنتقم والمجنون والضحية."



أحمد حاتم في انتظار الملحد



وينتظر أحمد حاتم طرح فيلم الملحد، يُعتبر فيلم "الملحد" واحدًا من أكثر الأفلام التي أثارت الجدل مؤخرًا، ويرجع ذلك إلى موضوعه الحساس وأبطاله المميزين.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، الذي يُعد أحد أبرز نجوم جيله، إلى جانب أسماء لامعة مثل محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، ونجلاء بدر.

كما يضم الفيلم نخبة من النجوم الشباب والكبار، ويعود تأليف الفيلم إلى الكاتب المعروف إبراهيم عيسى، فيما تأتي الموسيقى التصويرية من توقيع الموسيقار القدير راجح داوود، ويتولى إخراج العمل ماندو العدل.