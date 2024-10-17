"ركبت 7 دعامات وكفاءة القلب كانت 20/100".. مجدي عبيد يكشف لـ "دوت الخليج الفني" تفاصيل حالته الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان مجدي عبيد خلال تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الفني” عن تعرضات أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث أصيب بجلطة في القلب مما ترتب على آثره خوضه لعملية تركيب دعامات وبالون في القلب.

وطمأن مجدي عبيد جمهوره من خلال “دوت الخليج الفني” قائلًا: “دخلت مستشفى مبرة مصر القديمة يوم الخميس ١٠ / ١٠ عملت عملية عبارة عن تركيب دعامة دوائية ودعامة عادية ليصبح عدد الدعامات في شرايين القلب علي مراحل ٧ دعامات، وبالونة دوائية وعدد ٢ بالونة عادية وتسليك للشرايين لان كان فيه قصور في الشريان التاجي الامامي”.

وأكمل عبيد: "والعملية دي كانت اخطر العمليات التي اجريتها من ان عرف قلبي تركيب الدعامات وكان ماتم لي بديلًا من عملية قلب مفتوح لان الدكاترة كان رايهم إنه في خطورة من اجراء قلب مفتوح نظرًا لضعف كفاءة عضلة القلب اللي وصل كفاءتها ٢٠ / ١٠٠ باختصار كنت شرك يعني رجل بره ورجل برضه بره".

وتابع: “والحمد لله بتوفيق ربنا ودعاء المحبين وجهد اطباء المستشفي وممرضيها واداريها وعلي رأسهم الدكتور احمد السواح رئيس الجمعية العلاجية، ودعم الانسان الدكتور أشرف زكي نقيب فناني مصر، والسعي الحثيث والمتابعة من النجمة الانسانة نهال عنبر والصديق الفنان القدير منير مكرم تم اجراء العملية بنجاح والحمد لله وانا الآن في المنزل انفذ تعليمات الطبيب المعالج بمعاملتي معاملة مريض اجرية عملية قلب مفتوح، راحة تامة مابين ٢٠ يوم وشهر والالتزام بالنظام الغذائي والعلاج في مواعيده حتي يمكن ان يتقبل قليي الدعامة والبالونات التي أضيفت عليه واعود لممارسة حياتي طبيعة وأحمد الله علي كل اللي يجيبه ربنا".

واختتم مجدي عبيد حديثه قائلًا:" في هذه الفترة لا امارس عشقي الممنوع المسرح بانفعالاته غصب عني ولا اشاهد الاخبار لا تتفرقع البالونات اللي ركبتها وتسقط كل الدعامات”.