بعد أزمتها الصحية.. إيمي سمير غانم تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم محرك البحث “جوجل” بعد أن كشف الفنان حسن الرداد عن آخر التطورات الصحية لزوجته، بعدما تعرضت مؤخرََا لوعكة صحية بسبب إصابتها بحساسية شديدة في الصدر وخضعت لجلسات الأكسجين.

تفاصيل حالة إيمي سمير غانم الصحية



علق حسن الرداد عن حالة زوجته ايمي في تصريحات صحفية له قائلاََ "هي لسه تعبانة شوية وبتخضع للعلاج، بقالها فترة ادعو لها أنها تبقي كويسة إن شاء الله".

آخر تعاون بين حسن الرداد وايمي سمير غانم



وكان آخر أعمال الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم هي مسرحية تلفزيون، الذي كانت ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، دارت أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين يجدان تلفزيون سحري في طرد مرسل لهما، وفجأة يظهران في داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، وشارك بجانب حسن وإيمي في بطولة المسرحية أوس أوس، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومحمود حافظ، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

آخر أعمال إيمي سمير غانم



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم الفنية، كانت مسرحية "التلفزيون"، الذي تم عرضها مؤخرًا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، وتدور أحداث المسرحية حول زوجين يجد تلفزيون سحري في طرد مرسل لهما، فيجدان نفسيهما في داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل صغير بجهاز تحكم.دورات فنون على الإنترنت

فيلم "بلوموندو"



ومن آخر أعمالهم في السينما، كان من خلال فيلم "بلوموندو"، الذي تم إنتاجه في عام 2023، وظهرت “إيمي” ضيفة شرف في العمل، ويدور العمل حول الشاب الثلاثيني (بلوموندو)، والذي يستغل سفر زوجته للولادة ويقرر تنظيم حفل صغير في منزل صديقه، ولكن سريعًا تتزايد أعداد الحضور ويخرج الأمر عن السيطرة.