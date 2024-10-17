قريبًا.. عرض موضوع عائلي 3 على منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة شاهد عبر حسابها علي موقع إنستجرام، عن موعد عرض مسلسل موضوع عائلى 3 على المنصة قريبًا، والعمل تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 2

ضم مسلسل موضوع عائلي 2، من بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، محمد شاهين، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، وياسمين ممدوح وافي، تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

قصة مسلسل موضوع عائلي 2

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول الشيف إبراهيم الذي يجسد دوره ماجد الكدواني ويعاني من فقدان للذاكرة، فيما تعيش معه ابنته سارة التي تلعب دورها رنا رئيس وذلك بعد سنوات طويلة من إقامتها بالخارج، ويعيش الكدواني قصة حب مع مريم التي قدمت دورها نور اللبنانية وانتهت الأحداث بزواجهما وإنجاب طفلة.

أحدث أعمال ماجد الكدوانى

من ناحية أخرى، ينتظر ماجد الكدواني عرض فيلمه الجديد فيها إيه يعني، الذي تشاركه بطولته غادة عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، والفيلم من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، أيضًا يواصل تصوير فيلم أسد مع محمد رمضان، والذي يدور في إطار أكشن تاريخي ملحمي، ويأتي بميزانية إنتاجية ضخمة، ويتناول فترة ثورة العبيد، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

آخر أعمال ماجد الكدوانى

وكان آخر أعمال ماجد الكدوانى هو فيلم أبو النسب من بطولة محمد إمام، علاء مرسي، ياسمين صبري، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصري، محمد ثروت، أحمد سعد، وآخرين من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

قصة فيلم أبو النسب

تدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار من الكوميديا والأكشن والإثارة، بين بطل العمل، الذي يجسده الفنان محمد إمام وحماه، الذي يجسده الفنان ماجد الكدواني، إذ تبدأ الأحداث من ليلة زفافه على حبيبته داليا، التي تجسدها الفنانة ياسمين صبري، وتدخل في تصفية صراعات والدها.