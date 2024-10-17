نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر كمال الشناوي.. محمد هنيدي يكشف عن أصعب تحدي مر به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد هنيدي عن نيته في الإقلاع عن التدخين خلال شهرين، وذلك خلال حلقاته مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks، الذي يُعرض على يوتيوب.

محمد هنيدي ينوي الإقلاع عن التدخين

وقال هنيدي: أصعب قرار اتخذته في حياتي، هو إني هبطل تدخين قريب، حيث تعاهدت مع نفسي أنني في خلال شهرين أو ثلاثة، سأقلع عن التدخين تمامًا وأعود رياضيًا مثل الماضي، وكنت قد جلست في بدايتي مع كمال الشناوي وكنت دائمًا عندما أجلس مع النجوم الكبار أطلب منهم نصائح، وعندما طلبت من الشناوي نصحني بألا أشرب السجائر.

أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية أخرى، يشارك محمد هنيدي في مسلسل جديد يحمل إسم "عم قنديل" والذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025، ومن المتوقع أن يكون مسلسل عم قديم من المسلسلات الكوميدية التي ستنافس بقوة في ماراثون دراما رمضان المقبل وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسلسل وأبطاله قريبا.

وينتظر هنيدي عرض فيلم "الجواهرجي"، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، وشهد سلسلة من التأجيلات، بسبب وفاة الممثل أحمد حلاوة. ويشارك في بطولته أيضًا: منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، وعدد من النجوم الآخرين.

وأيضا يشارك في فيلم "الإسترلينى"، حيث يقوم المخرج حسين المنباوى حاليًا بمعاينة أماكن التصوير، استعدادًا للانطلاق في تصوير الفيلم في الفترة المقبلة بعد استكمال التفاصيل وتعاقد الفريق الفني والممثلين.

آخر أعمال محمد هنيدي

وكان آخر أعمال محمد هنيدي هو فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، ويشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد