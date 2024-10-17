نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب Arabs Got Talent.. باسم يوسف يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامي باسم يوسف التريند، خلال الساعات الماضية وذلك بعدما انطلقت أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent بموسمه السابع أمس الأربعاء، والمُذاع عبر قناة 1 MBC، وضمت لجنة التحكيم ناصر القصبي، ونجوى كرم.

الصفحة الرسمية لبرنامج المواهب Arabs Got Talent

سبق، كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج المواهب Arabs Got Talent على إنستجرام، في سبتمبر الماضي، عن برومو الموسم السابع استعدادًا لبدء عرضه على قناة Mbc1، وعلقت قائلة: “عودة نجوى كرم وناصر القصبي وانضمام باسم يوسف إلى عرب جوت تالنت، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر”.

تفاصيل الموسم السابع من Arabs Got Talent

بجانب مفاجأة عودة باسم يوسف للشاشة من خلال Arabs Got Talent، شهدت منصة تحكيم البرنامج عودة الممثل الكوميدي ناصر القصبي بعد غيابه عن الموسم السادس والذي عرض عبر قناة mbc في 2019 وتوقف منذ جائحة كورونا، قبل أن يعود بالموسم السابع في 2024، كما شهدت اللجنة غياب الإعلامي على جابر للمرة الثانية عبر منصة تحكيمها بسبب المرض.

مراحل برنامج Arabs Got Talent

ويسمح برنامج Arabs Got Talent للمتسابقين من المواهب الشابة بتقديم أفضل ما لديهم من إبداع أمام لجنة تحكيم متخصصة بحضور المئات من الجمهور ومتابعة الملايين عبر القنوات الفضائية، وتنقسم مراحل البرنامج إلى 4 أقسام وهم: المرحلة الأولى المقابلات، المرحلة الثانية المشاورات، المرحلة الثالثة التصفيات النصف نهائية، المرحلة الرابعة الحلقة النهائية.