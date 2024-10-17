إلهام شاهين للفجر الفني: "السينما تفتقد الكتابة القيمة.. وأستغرق وقتًا لإختيار موضوع يناسبني"

أحمد جودة - القاهرة - إلهام شاهين في تصريح خاص للفجر الفني

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة جدًا، وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة للفجر الفني أن السينما في الوقت الحالي تفتقد الكتابة القيمة مؤكدةً أنها تفتقد العمل مع الكُتاب الكبار اللذين عملت معهم في بدايتها الفنية مثل وحيد حامد ومحسن زايد.

إلهام شاهين من لقائها مع دوت الخليج الفني



إلهام شاهين: أكثر ما يرهقني هو الكتابة لإختيار موضوع يناسبني



وأشارت الفنانة إلهام شاهين في تصريحها الخاص دوت الخليج الفني أن الكتابة أصبحت شئ مرهق بالنسبة لها، حيث قالت: " أنا عن نفسي أكتر حاجة بتتعبني الكتابة يعني بقعد أقرأ حاجات كتيرة أوي عشان ألاقي موضوع منهم يناسبني وحاجة جديدة".

الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف مهرجان الأفلام القصيرة



وعلى هامش النسخة الأولى من مهرجان الأفلام القصيرة تحضر الفنانة إلهام شاهين بكونها رئيس شرف مهرجان Vs للأفلام القصيرة جدا، وقامت بتسليم الجوائز للفائزين في المسابقة.

الفنانة إلهام شاهين أثناء تسليمها جوائز المهرجانات

تفاصيل مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة

انطلق مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة أول أمس في أكاديمية الفنون في تمام الساعة الخامسة مساءًا، ومن المقرر أنه تم تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان وبحضور الفنانة الكبيرة سوسن بدر والدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني والدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان والسيد زياد باسم نائب رئيس المهرجان وعدد من السينمائيين والنقاد.