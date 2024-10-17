نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالورد الأحمر.. بوسي تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة بوسي في أحدث ظهور لها بفستان ساتان باللون الأبيض مزين بالورود الحمراء بطول متوسط وظهر مكشوف، ونسقته على حقيبة صغيرة الحجم، من نفس لون الوردة الحمراء.

عيد ميلاد بوسي

سبق، احتفلت بوسي بعيد ميلادها بحضور مجموعة من أصدقائها الفنانين منهم الفنانة هنادي مهنا والفنان حكيم ومحمود الليثي ومسلم والإعلامية إيمان مختار، ورقصت بوسي خلال الحفل مع عدد من الموجودين على أنغام أغانيها ومنهم حكيم وهنادي مهنا، ولفت الأنظار في العيد ميلاد ظهور ابنها الذي أصبح شابا ورقص معها على أنغام أغنية "ستو أنا" للفنان أكرم حسني والفنانة أيتن عامر.

آخر أعمال بوسي

وكان آخر أعمال بوسي هو مسلسل "الديفا"، والمسلسل من بطولة سيرين عبد النور، يعقوب الفرحان، بوسي، وسام فارس، ستيفاني عطا الله، دوري السمراني، نبال عرقجي، مهيرة عبد العزيز، ميشال أضباشي، هادي شتت، والمسلسل من تأليف إنجي القاسم وسارة مراد وهند رضوان، وإخراج رندة علم.

آخر أغاني بوسي

وكان آخر أغاني بوسي أغنية "زيه تاني"، من كلمات حسام حسنى وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف، قدمت أغنية "أنا بابا" مع مسلم لفيلم "X مراتي"، أغنية التتر الخاصة بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وأغنية "وبقينا في دنيا تلاهي".

كلمات أغنية "وبقينا في دنيا تلاهي" لبوسي

وبقينا في دنيا تلاهي

دوشة وعيون بصة

جوه شاشات

للأسف الزمن اتغير

كانت كله بايعها كله كاشات

غير كده مش واخدين بالنا

حالنا ووضع عيالنا عمال بيسوء

ده زمنهم عكس زمنا

ركز إحنا في كارثة مش هنفوق

الدنيا خلاص ماشية ترندات

فضايحنا تجيب أعلى مشاهدات

شوف مني وراح شوف مين في جراح

حتى واجعنا بيتذاع لايفات