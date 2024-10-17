وزير الثقافة يُسلم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - د.أحمد فؤاد هَنو: القاسمي واحدًا من أبرز الشخصيات التي أسهمت بشكل بارز في تعزيز الثقافة العربية وإسهاماته في هذا المجال لا يمكن إغفالها

ضمن زيارته الرسمية لإمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على تسليم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ميدالية "جائزة النيل للمبدعين العرب"، والتي أُعلن عنها مايو الماضي، عقب تصويت المجلس الأعلى للثقافة والتي تعد أرفع وأهم الجوائز الثقافية المصرية.

وأكد وزير الثقافة، أن منح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، "جائزة النيل للمبدعين العرب"، هو تكريم مستحق لشخصية أثرت بشكل إيجابي وكبير على الثقافة العربية، ويعكس التقدير الكبير لإسهاماته القيمة في هذا المجال.

وقال وزير الثقافة: "إن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يُعد واحدًا من أبرز الشخصيات التي أسهمت بشكل بارز في تعزيز الثقافة العربية"، وأشار إلى أن إسهاماته في هذا المجال لا يمكن إغفالها، حيث أدى دورًا محوريًا في العديد من المشاريع الثقافية المُهمة".

ومن أبرز هذه الإسهامات "مشروع المعجم التاريخي"، الذي وحد للمرة الأولى مجامع اللغة العربية، مما أسهم في الحفاظ على الهوية اللغوية والثقافية للعالم العربي، كما بذل سموه جهودًا كبيرة في إنقاذ وترميم دار الكتب المصرية، بباب الخلق، بالإضافة إلى إقامة دار الوثائق بالفسطاط، وغيرها من المشروعات الثقافية المُهمة، وهي مشروعات تعكس حرصه الدائم على تعزيز التعاون الثقافي، وتطوير البنية التحتية الثقافية في المنطقة، كما تعكس حرص صاحب السمو، على مد أواصر التعاون الثقافي المشترك.