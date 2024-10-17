نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم الأسرة والحسد وأكل الشارع.. حلقات جديدة من برنامج كلمتين وبس للراحل فؤاد المهندس وعمرو الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد البرنامج الإذاعي الشهير «كلمتين وبس» على شبكة البرنامج العام لبث مجموعة جديدة من الحلقات الأسبوع المقبل، والتي تتناول مواضيع متنوعة مثل: "أكل الشارع"، "تنظيم الأسرة"، "الحسد"، "مهنة التمريض"، و"تغير الجو".

فؤاد المهندس وعمرو الليثي في دويتو إذاعي شيق

برنامج «كلمتين وبس» هو عمل إذاعي يمزج بين الماضي والحاضر، حيث يقدم الدكتور عمرو الليثي حكايات مستوحاة من الحياة اليومية، مستلهمًا من رائعة الفنان الراحل فؤاد المهندس.

يتم تقديم الحلقات بشكل حواري يجمع بين فؤاد المهندس وعمرو الليثي، ليعرض مشاكل وهموم المجتمع المصري قديمًا وما يجري الآن بأسلوب مشوق.

فريق العمل المتميز وراء البرنامج

يكتب الحلقات الكاتب الصحفي محمد الشبه، ويقوم بإخراجها تامر حسني، مع الحفاظ على توقيت البث الذي اعتاد عليه المستمعون لسنوات طويلة.

يُذاع البرنامج على شبكة البرنامج العام، ويواصل تميزه بطرح مواضيع قريبة من حياة الناس بأسلوب جذاب.

مواعيد بث "كلمتين وبس"

يمكن لمحبي البرنامج متابعته من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:55 صباحًا على إذاعة البرنامج العام، حيث يستمر البرنامج في جذب ملايين المستمعين بنفس الأسلوب الشيق الذي كان يقدمه الراحل فؤاد المهندس.