نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على وليد وخطف ليلى.. ملخص أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، التي عرضت مساء أمس على منصة "واتش ات"، العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة، ومن أبرز أحداث الحلقة خطف أكرم "محمد القس" لـ ليلى "إيمان العاصي" بمساعدة خالد الدسوقي "شادي مقار"، والقبض على وليد "هاني عادل" بتهمة قتل بدوي "ياسر عزت".

برغم القانون

ملخص أحداث الحلقة الـ 25

وبدأت الحلقة بمعرفة وليد أن أكرم هو السبب وراء تركه عمله بالشرطة عن طريق بدوي، حيث طلب منه أكرم من بدوي أن يستفز وليد ويقوم بتصوير مشاجرته معه وارسالها لرؤسائه في العمل وهذا تسبب في طرده منه.

وبعد ذلك وليد قرر الذهاب لأكرم لمواجهته فأخبره الأخير أنه فعل ذلك لأنه يكرهه منذ طفولتهما، ومن ثم لفقت ليلى لأكرم قضية التجارة في العملة الأجنبية ولكن شعبان استطاع تخليصه منها، ورد لها ما فعلته بخطفها بمساعدة خالد، عن طريق استدراجها وإيهامها أنه سيتنازل عن المحاضر التي قدمها ضدها ولكنه خطفها وجعلها طعم لاستدراج وليد إلى مكان وحينما وصل له وجد بدوي مقتولًا وجاءت الشرطة وقبضت عليه بتهمة قتل بدوي.

وفي نهاية الحلقة اقتحم خالد مكتب أكرم أثناء جلوسه مع شعبان وهدده أنه لن يدخل السجن بمفرده.



أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.