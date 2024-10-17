نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك قورة تكشف موعد ومكان عزاء جدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رحلت عن عالمنا أمس جدة الفنانة ملك قورة بعد صراع مع المرض، واعلنت ملك ذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

موعد ومكان عزاء ملك قورة

وكشفت ملك عن موعد العزاء من خلال حسابها الشخصي مشيرة أن تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفسية غدا الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري عقب صلاة الظهر، ويقام العزاء يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عقب صلاة المغرب.

آخر اعمال ملك قورة



وكان آخر اعمال ملك قورة هو مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وايضا حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث لعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، فيلم "بعد الشر" كضيفة شرف في العمل، كتبته أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، وشارك في البطولة علي ربيع.



آخر أعمال ملك قورة السينمائية



وايضا شاركت في فيلم "جوازة توكسيك"، بطولة كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود، دارت احداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.