محمد هنيدي يكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة الراحل خالد صالح

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم محمد هنيدي عن آخر يوم بالفنان خالد صالح قبل وفاته، وذلك خلال إستضافته في برنامج “AB Talks” التي يقدمة الإعلامي أنس بوخش، عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

وقال محمد هنيدي: "عرفنا بعض في الجامعة وعرفته قبل علاء ولي الدين جيل الجامعة والشلة وكان في علاقة في بيوتنا وأهلينا وربنا قدرني بحاجة لذيذة إني قعدت مع خالد صالح يوم كامل قبل انتقاله ووفاته".

وعن اللحظات الأخيرة في حياة الرحل خالد صالح، قائلا: "الموضوع مكنش مرتب، روحت عشان أشوفه أنا والفنان طارق عبدالعزيز الله يرحمه قالوا ممنوع، دكتور مجدي يعقوب قاله يا خالد أنا عايزك تروح الاوتيل، هو اليوم ده اللي أنا روحته، قعدنا طول النهار إحنا الثلاثة جبنا من الجامعة واتصورنا وأنا طبعا خفيت الصور، بس عشت معاه كتير اليوم ده، دي كانت حاجة جميلة جدًا من رب العالمين".

وأضاف حديثه قائلا: "فقد الأحباب مؤلم أو ي يا أخي وقضاء الله أحلى واحنا ده مرجعنا واحنا اللاحقون، لما بتفتكر بتبقى مبسوط، مش زعل لأنه فقدناهم تحس أنهم موجودين