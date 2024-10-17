محمد هنيدي: جدي عاش أكتر من 100 سنة.. وأنا أكتر واحد اترفدت في التعليم في الدنيا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد هنيدي عن علاقته بجدة الذي عاش أكتر من 100 سنة، وذلك خلال إستضافته في برنامج “AB Talks” الذي يقدمة الإعلامية أنس بوخش عير قناته الشهيرة “يوتيوب”.

وقال هنيدي: “جدي توفي وهو عنده 102 سنة، كنت أنا في ثانوية عامة وقتها، وكان صاحبي وكنت بقعد معاه كل يوم، في اخر 10 سنين كان راقد في السرير ويحكيلي الحكاية 7 آلاف مرة بس أنا أحسسه إنها أول مرة خصوصًا زيجة أبويا وأمي”.

وأما عن مرحلة تعليمة، قال: "أنا لو هغير حاجات كتيرة في الماضي أغير الفترة اللي اتمرتط فيها في التعليم كل شوية أدخل المدرسة يرفدوني، كانوا 5 سنين إزعاج، أنا أكتر واحد اترفد في التعليم في الدنيا، أدخل حقوق سنتين والاقي فصل نهائي»

ووصف هنيدي المرحلة التعليم التي عاش بأنها "شريط أسود لم يستطيع نسيانه، قائلا: “كنت أدخل معهد السينما فصل نهائي من اول سنة واترفدت كتير، أدخل فنون مسرحية مايقبلونيش”.