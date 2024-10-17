أسرار وحكايات يكشفها الفنان محمد ممدوح في برنامج "أسرار النجوم".. الليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان محمد ممدوح، اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، ضيفًا على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، النذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كما يكشف عن كواليس آخر أعماله الفنية وهو فيلم "إكس مراتي" مع الفنان هشام ماجد والفنانة أمينة خليل، والذي تصدر شباك تذاكر دور العرض السينمائية، لفترة طويلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا:" استنوا النجم محمد ممدوح هيكون ضيفنا في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي بكرة الساعة 8 بالليل".

منشور نجوم إف إم

آخر أعمال محمد ممدوح

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح الفنية، هو فيلم "إكس مراتي"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

أبطال وصناع فيلم "إكس مراتي"

ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

أحداث فيلم "إكس مراتي"

وتدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.