عرض مسلسل "سيب وأنا أسيب" في هذا الموعد على MBC مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض مسلسل “سيب وانا أسيب” يوم 22 من أكتوبر من الشهر الجاري على mbc مصر وذلك بعدما حقق نجاحا كبيرا على منصة “شاهد”.

ويتكون مسلسل سيب وأنا أسيب من 10 حلقات، ومن بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، دنيا سامي، ساندي علي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم هنادي مهنا وكارلوس عازار، والعمل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان ومن إنتاج صادق الصباح.

وتدور أحداث سيب وأنا أسيب في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية نبيلة التي تقدمها هنا الزاهد وهي فتاة تعمل خياطة وتترك زوجها الذي يلعب دوره أحمد السعدني يوم زفافهما من أجل السفر للبنان للمشاركة في مسابقة في تصميم الأزياء، ثم تعود بعد 5 سنوات وتدخل في صراعات معه تنتج عنها العديد من المواقف الكوميدية.