محمد هنيدي: اترفدت من كلية حقوق وسينما.. ووالدي قالي انت كومبارس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم محمد هنيدي عن علاقته بوالديه الراحلين، وتحدث عن موقفه من دخوله عالم التمثيل وترك دراسته في كلية الحقوق، وذلك خلال إستضافته في برنامج “AB Talks” الذي يقدمة الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

وقال محمد هنيدي: “خرجت من البيت في عمر الـ20، كنت بدأت أمثل، وكان قرار صعب أوي، ومع عرض الحلقة الخامسة من (البخيل وأنا) والدي وافق لما لقى العيال بتجري ورايا في الشارع، معرفتش امشي في الشارع في إمبابة، علاقتي مع والدي ووالدتي كانت كلها صداقة وبالتحديد مع أمي، هي اللي كانت الحكاية، والدي الله يرحمه في طفولتي كان بيسافر كتير، ولما كبرت اتحولت العلاقة لصداقة كبيرة لآخر يوم، الله يرحمهم”.

وأضاف: “والداي كانا فخورين بي، محدش كان يصدق الكرم الكبير اللي انا فيه دا، أبويا فرح بعدين، لأن أنا كنت في كلية حقوق وأبويا شاف ابنه وكيل نيابة، ودا كان مصدر فخره واعتزازه، وأنا صدمته في الموضوع دا، وأنا دخلت الكلية سنة أولى وسقطت سنتين واترفدت، ولما اترفدت أمي كانت مؤمنة بي، لكن أبويا حس ان الموضوع باظ، قولت له همثل، قال لي ربنا معك”.

وأكمل: "جبته في رواية، وكنت بقول جملة، هزقني وقالي انت كومبارس ودا اللي سبت عشانه الجامعة، وشقيت طريقي، وأول مرة اتفرج علي كان في مسرحية (حزمني يا)، والله كان أسعد يوم في حياتي، وكان ربنا كرمني في المسرحية دي، وكان والدي ضابط فشاف كدة، كانت أحلى نصرة، وبعد كدة كان متابعني ويجي كل المسرحيات، أما الحاجة كانت معايا في أي حاجة".

وأشار هنيدي: " الحقيقة أنا لخبطتهم، كل حياتي كانت كرة ونادي الزمالك وثانوي رياضي، ومابتفرجش على التليفزيون، وادخل الجامعة واطلع المسرح من الكرة فالمسار اتغير، الحمدلله انهم استحملوني وربنا كرمني.