محمد هنيدي عن علاء ولي الدين: حكاية كبيرة خلصت بدري بس مستمرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان محمد هنيدي عن علاقته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، وذلك خلال إستضافته في برنامج “AB Talks” الذي يقدمة الإعلامي أنس بوخش الإماراتي، عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

وقال محمد هنيدي: "الله يرحمه.. علاء ولي الدين حكاية كبيرة خلصت بدري بس مستمرة، وجوده في الدنيا خلص بدري بس مستمر وفي كل جلسة سيرته بتيجي وتحس إنك مفقدتوش، كان حكاية كبيرة".

أحدث أعمال محمد هنيدي

يشارك الفنان محمد هنيدي في ماراثون رمضان 2025، بمسلسل جديد بعنوان «عم قنديل»، بعد غياب دام 6 سنوات عن الدراما، ومن المقرر أن يتم عرض العمل على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاري الآن التعاقد مع أبطال المسلسل، وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، العمل بعنوان “عم قنديل”

مسلسل أرض النفاق

كان آخر أعمال محمد هنيدي الدراميه هو مسلسل «أرض النفاق» بالتعاون مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، درات أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.