تفاصيل شخصية محمد سلام في مسلسل "كارثة طبيعية"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان محمد سلام تصوير مشاهده في مسلسل “ كارثة طبيعية” أحدث أعمال منصة وتش ات الأصلية، في أول بطولة مطلقة له من تأليف أحمد عاطف فياض.

وعلمت مصادر صحفية أن سلام سيجسد خلال الأحداث دور موظف بشركة اتصالات يمر بالعديد من المواقف.

سبق، ونشرت الصفحة الرسمية لـ watch it، صورة "كلاكيت" المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، "كارثة طبيعية، من إنتاجات WATCH IT الأصلية.. قريبًا وحصريا، شاركونا توقعاتكم لقصة المسلسل؟"، دون الكشف أي تفاصيل أخرى.

وكان آخر أعمال محمد سلام هو مسلسل "الكبير أوى 8"، الذي عرض في شهر رمضان المقبل 2024، والعمل بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.