عاجل.. تركي آل شيخ يعلن عودة يوسف الشريف للدراما بعمل درامي ضخم

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بيانًا أعلن فيه عن إنتاج مسلسل جديد للفنان الكبير يوسف الشريف، الذي يعود بعد غياب طويل بعمل ضخم بدعم من موسم الرياض.

وأوضح المستشار أن المسلسل سيأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه (GeA)، مؤكدًا أن هذا العمل سيكون تحت إشراف المخرج المبدع حسين المنباوي ومن تأليف الكاتب المتميز محمد الدباح.

وأشار آل الشيخ إلى أن العرض سيكون خارج موسم رمضان، موضحًا: “طلبت أن يتم عرض المسلسل في توقيت مختلف عن رمضان لإعطائه مساحة أكبر للنجاح بعيدًا عن زحمة الأعمال الرمضانية".

وأضاف: “أنا متحمس جدًا لهذا العمل وأتوقع أن يكون من العلامات البارزة في تاريخ المسلسلات العربية، وأن يعيد يوسف الشريف بقوة إلى الساحة الفنية.”

كما عبّر المستشار عن فخره بالدعم المقدم من الهيئة العامة للترفيه لقطاع الدراما العربية، مؤكدًا على التزامهم بتقديم أعمال مميزة ترتقي بمستوى الإنتاج الفني في المنطقة. وختم قائلًا: “كل التوفيق لطاقم العمل، وإن شاء الله يكون هذا المسلسل نجاحًا كبيرًا وعودة قوية للفنان يوسف الشريف، الذي يتمتع بجمهور واسع ينتظر جديده دائمًا.”