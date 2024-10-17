كانت طفولة مدللة.. محمد هنيدي يكشف عن جوانب خفية من حياته

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمد هنيدي ضيفا في برنامج AB Talks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

كشف محمد هنيدي عن أبرز محطات حياته الشخصية، متحدثًا عن تفاصيل طفولته، مؤكدًا أنه كان طفلًا مدللًا ومشاغبًا كثيرا.

قال محمد هنيدي: "طفولتي كانت منطلقة جدا وشقية جدا، وطفولة ربنا حفظها، لما نحكي عن الطفولة كان ممكن في أي موقف مع الطفل الشقي دا يحصل له حاجة غريبة، ربنا حفظها، لكن كانت طفولة مدللة شوية، جاي بعد أربع بنات، أمير البحار، وجدي بقى والقصص دي مكنش حد يقدر يعمل لي أي حاجة، وفي نفس الوقت الشقاوة".

وتابع: لما قعدت أفتكر شقاوتي كانت عاملة ازاي، لقيت حاجة عجيبة جدا، لقيت ان ربنا ميسرك لحاجة، كل شقاوتي كانت تمثيل، كنت بعمل مقالب وبخوف الناس، يحصل كارثة مايحصلش أنا كنت بضحك، ولما كبرت فهمت وإن دا مخزون من الطفولة دي، كانت جميلة جدا بفضل الله.