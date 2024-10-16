بعد فستان الزفاف.. الموت يفجع ملك قورة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة ملك قورة عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام، عن وفاة جدتها السيدة عواطف أحمد حسني، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، وحتى الآن الأسرة لم تعلن التفاصيل الخاصة بـ موعد ومكان تشييع جثمان الراحلة.

وفاة جدة الفنانة ملك قورة

ونعت ملك قورة جدتها بـ آية من القرآن، كما كتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين.. ادعولها بالرحمة والمغفرة.

ملك قورة تتصدر التريند

سبق، وتصدرت الفنانة ملك قورة التريند بعدما أثارت حالة من الجدل، بعد ظهورها بـ فستان زفاف، الأمر الذي جعل كثيرين من الجمهور يزعمون زواجها، وعلقت قورة في تصريحات تلفزيونية لها: كان سيشن لغلاف مجلة بس الناس خدته وعملوا منه موضوع، وانبسطت بـ ردود فعل الجمهور وحسيت قد إيه الناس بتحبني وإني بنتهم أو أختهم خلوني عايزة أتجوز، الفانز أهلي وأكيد هعرفهم وبعد اللي شوفته بقيت بقول للناس أنا نفسي أعزم كل واحد باركلي.

اخر اعمال ملك قورة

وكان اخر اعمال ملك قورة هو مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وايضا حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث لعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، فيلم "بعد الشر" كضيفة شرف في العمل، كتبته أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، وشارك في البطولة علي ربيع.

وايضا شاركت في فيلم "جوازة توكسيك"، بطولة كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود، دارت احداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.