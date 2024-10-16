ردود فعل قوية لفريدة سيف النصر حول المساكنة: "بلا قلة أدب"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة فريدة سيف النصر تعليقًا مثيرًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث هاجمت بشدة مروجي فكرة المساكنة، ووصفته بأنه يتعارض مع قيم المجتمع.

وبدأت فريدة سيف النصر رسالتها القوية بالقول: "صباح الرضا، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين".

وأوضحت أن العديد من الأسئلة تتوالى عليها بشكل مزعج، متسائلة عن رأيها في المساكنة، لترد قائلة إن "المساكنة تعني زنا"، مضيفة دعواتها للهداية للمروجين لهذه الفكرة.

فريدة سيف النصر لم تتردد في التعبير عن استيائها، حيث قالت: "الذي سيسأل مرة أخرى سوف يحصل على بلوك"، وقد أضافت بلهجة حادة: "بلا قلة أدب"، مشيرة إلى تأثير هذه الظاهرة السلبية على المجتمع والوسط الفني.

قلق بشأن الحالة الصحية لأحمد العوضي

من جهة أخرى، أثارت فريدة قلق جمهور الفنان أحمد العوضي، بعدما كتبت منشورًا يشير إلى تعرضه لوعكة صحية. وجاءت كلماتها مشبعة بالقلق والدعاء، حيث كتبت: "احمد العوضي سلامتك يا أخويا... العين حق؟". وقد انتقدت في منشورها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن البعض يتمنون زوال النعم عن الآخرين بدلًا من الدعاء لهم بالخير.

وواصلت فريدة وصف حال بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنهم لا يعبؤون بالنجاحات التي يحققها الآخرون، بل يركزون على التسلط على التفاصيل السلبية، مما يزيد من الضغوط النفسية على الفنانين والمشاهير.

رد أحمد العوضي وتأكيده لصحة جيدة

وفي رد فعل سريع على منشور فريدة، قام أحمد العوضي بالتعليق على كلامها، مؤكدًا للجمهور أنه بصحة جيدة، واصفًا الشائعة بأنها "غير صحيحة"؛ حيث قال: "أنا كويس يا ست الكل يا أم قلب أبيض... إشاعة والله".

هذا الرد أتى ليطمئن محبي العوضي حول حالته الصحية، وليؤكد على ضرورة التحقق من الأخبار قبل نشرها أو تصديقها.