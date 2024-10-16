مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يحييان حفلًا خيريًا لدعم فقراء مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة إنسانية مميزة، يستعد كل من المطرب الكبير مدحت صالح والمطربة الشابة ريهام عبد الحكيم لإحياء حفل غنائي خيري بحديقة قصر القبة الرئاسي في القاهرة، والمقرر إقامته في الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل.

يهدف هذا الحفل إلى دعم فقراء مصر، في إطار جهود فنية واجتماعية لتحسين ظروف الحياة للمحتاجين، حيث يتوقع أن يجذب الحفل جمهورًا واسعًا من محبي الفنون والموسيقى، مما يعكس روح التعاون والعطاء في المجتمع المصري.

تفاصيل الحفل ودعوة للحضور

أعلنت شركة "تذكرتي" المعروفة بتنظيم الفعاليات الفنية، عن تفاصيل هذا الحدث الخيري من خلال منشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء في المنشور أن الحفل سيجمع بين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، حيث سيتغني كل منهما بأجمل أغانيه بمصاحبة أوركسترا محترفة.

هذا الحفل لا يمثل فقط عرضًا فنيًا، بل هو أيضًا دعوة للجمهور للمشاركة في فعل الخير ومساندة الفقراء، مما يضيف بُعدًا إنسانيًا للحضور.

أغنية جديدة لريهام عبد الحكيم

في سياق مشاركتها الفنية، طرحت الفنانة ريهام عبد الحكيم مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "جيش وشعب"، التي تم إصدارها عبر القناة الرسمية لشركة الإنتاج "IPR" على منصة يوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية.

جاءت الأغنية تزامنًا مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث تعبر عن الفخر والانتماء للوطن.

الأغنية من كلمات أحمد عبد المنعم وألحان وليد منير، مع توزيع أيمن مصطفى وأسامة كمال، وهي تحاكي مشاعر الشعب المصري وتعكس وحدة الوطن.

تم التسجيل في استوديو أمان تحت إشراف فني من وليد منير ومدير المشروع يارا أحمد، مما يعكس جهدًا جماعيًا في إنتاج عمل فني مميز.

أحدث أعمال مدحت صالح

على صعيد آخر، أطلق مدحت صالح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان "السهرة حلوة"، التي تم عرضها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية تتميز بكلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي، وتتناول أجواء السهر والاحتفال، حيث تعبر عن الفرحة التي تسود خلال التجمعات العائلية والأصدقاء.

وقال مدحت صالح في الأغنية: "السهرة حلوة واللمة حلوة والدنيا غنوة"، مما يعكس الأجواء الاحتفالية والسعيدة التي تعيشها الشخصيات في الأغنية.

كما تتضمن الأغنية رسائل إيجابية تدعو إلى الاستمتاع بالحياة وترك هموم الماضي.

اختتام الحفل ودعوة للمشاركة

يتوقع أن يكون هذا الحفل فرصة مميزة للجمهور للاستمتاع بأداء فني رائع، بالإضافة إلى دعم قضية إنسانية نبيلة.

إن مشاركة نجوم مثل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في هذه الفعالية تعكس التزامهما بالقضايا الاجتماعية وتقديرهما للجمهور.

كما أن هذا الحفل سيكون منصة لتشجيع الفنانين الآخرين على تبني قضايا مشابهة والمساهمة في تحسين ظروف الحياة للعديد من الأسر المحتاجة في مصر.