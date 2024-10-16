عمر كمال يرد على منتقديه: أرباحي من المهرجانات حلال بشهادة الأزهر

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار مطرب المهرجانات عمر كمال الجدل في الأوساط الفنية والدينية مؤخرًا، بعدما طلب فتوى من الأزهر الشريف لتحديد مدى حرمانية أرباحه من المهرجانات والتطبيقات الرقمية.

وقد لاقى عمر كمال حملة من الانتقادات الشديدة، مما دفعه إلى التوجه للأزهر للبحث عن جواب يريح قلبه ويضع حدًا للتكهنات.

رد الشيخ أحمد كريمة: أرباح عمر كمال حلال

نشر عمر كمال على حسابه الشخصي على "إنستجرام" رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول الفتوى التي طلبها كمال بشأن أرباحه من الغناء والمهرجانات.

وجاء في الفتوى تأكيد الشيخ أحمد كريمة بأن "أموال عمر كمال حلال"، كما نصحه بالاستمرار في العمل والتوجه للخير من خلال القيام بالكثير من الصدقات.

وعلق كمال على الفتوى قائلًا: "شكرًا لحضرتك يا فضيلة الشيخ."

عمر كمال يواجه حملة من الانتقادات

تعرض عمر كمال خلال الفترة الأخيرة لحملة انتقادات حادة تتعلق بمصدر دخله من المهرجانات، حيث شكك البعض في مدى شرعية تلك الأرباح.

وبدافع من هذه الانتقادات المستمرة، قرر كمال الخروج عن صمته والتوجه لطلب فتوى من الأزهر الشريف.

وقد لاقت خطوة كمال قبولًا واسعًا، إذ أظهرت سعيه لطمأنة نفسه وجمهوره حول مشروعية ما يقوم به.

دعم إضافي من علماء الأزهر

لم يتوقف الأمر عند فتوى الدكتور أحمد كريمة، بل جاء أيضًا دعم من الدكتور أسامة قابيل، عالم أزهري آخر، الذي أكد أن حديث عمر كمال يعكس شعورًا بالضيق النفسي والتوتر الذي يعاني منه الفنانون بسبب الانتقادات المستمرة لمصدر دخلهم.

وأشار الدكتور قابيل إلى أهمية النية الصادقة في الأعمال، قائلًا: "الله سبحانه وتعالى عليم بقلوب عباده، ويجب أن ننظر إلى النية وراء فعل الخير "ظ

كما أضاف أن النية الخالصة لله هي الأساس في قبول الأعمال.

عمر كمال: البحث عن الراحة النفسية والهدوء

في ضوء الحملة الكبيرة التي تعرض لها، يبدو أن عمر كمال يسعى ليس فقط إلى حماية سمعته، بل إلى تحقيق السلام الداخلي والهدوء النفسي، حيث أوضح من خلال طلبه الفتوى أنه يريد أن يكون مطمئنًا تجاه ما يفعله، وهو ما يعكس حرصه على التوفيق بين مهنته وواجباته الدينية.