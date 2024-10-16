محمد محسن يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد محسن لطرح ألبومه الجديد مطلع العام القادم، في خطوة جديدة يترقبها جمهوره.

وعلى الرغم من تركيزه الكبير على أعماله الفنية، فإن محسن لا يتوانى عن مشاركة لحظات حياته الشخصية وأفكاره حول السوشيال ميديا.

في هذا السياق، فتح قلبه لجمهوره حول الألبوم وحياته العائلية، بالإضافة إلى موقفه من مواقع التواصل الاجتماعي.

اللمسات الأخيرة على الألبوم الجديد

محمد محسن يستعد لوضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، الذي من المقرر طرحه في بداية العام القادم. الألبوم سيضم نحو 8 أغنيات جديدة، تم اختيارها بعناية كبيرة.

وحرص محسن خلال الفترة الماضية على أن تكون الأغاني متنوعة ومختارة بدقة لتناسب أذواق جمهوره.

عائلة محمد محسن في دائرة الضوء

لم يقتصر نشاط محمد محسن على الألبوم فقط، فقد شارك مؤخرًا مجموعة من الصور تجمعه بزوجته الفنانة هبة مجدي وعائلته عبر صفحته على موقع فيسبوك. الصور تعكس الحب الكبير الذي يعيشه محسن مع عائلته، حيث علق عليها قائلًا: "كل أمجاد العالم لا تعادل ساعة واحدة أقضيها في أحضان عائلتي، اللهمَّ إنَّ أهلي هم سعادتي في هذه الدنيا، فأسعدهم في دنياهم وآخرتهم."

الغياب عن السوشيال ميديا قرار واعٍ

علق محمد محسن على غيابه الملحوظ عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. في منشور له على فيسبوك، أوضح أنه اتخذ قرارًا منذ فترة طويلة بتقليل ظهوره واستخدامه للسوشيال ميديا.

وأكد محسن أنه يشعر بأن هذا القرار كان صائبًا، مشيرًا إلى أنه أدرك مع مرور الوقت أن مواقع التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تكون المصدر الوحيد للمعرفة والتطور.

السوشيال ميديا سلاح ذو حدين

استكمل محسن حديثه محذرًا من خطورة السوشيال ميديا: "السوشيال ميديا سلاح جديد ذو حدين، سهل جدًا يجرحك دون ما تشعر. وهو جزء لا يتجزأ من أسلحة الحروب اللي دايرة في الكوكب."

وأضاف أن السوشيال ميديا قد تكون وسيلة خطيرة تؤثر على الفرد والمجتمع، داعيًا جمهوره إلى التعامل معها بحذر.

نظرة مستقبلية

محمد محسن، إلى جانب تحضيراته الفنية، يسعى دومًا للتوازن بين حياته الشخصية واحتياجاته الفنية.

وبينما يستعد لإطلاق ألبومه الجديد، يظل حريصًا على توعية جمهوره حول أهمية الحفاظ على حياتهم الحقيقية بعيدًا عن المظاهر الافتراضية.