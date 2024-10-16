محمد يوسف يشارك جمهوره صور كواليس مسلسل "مطعم الحبايب"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد يوسف مجموعة من الصور من كواليس مسلسل "مطعم الحبايب" عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في العمل.

وقدم يوسف دوره كضيف شرف في المسلسل الذي يُعرض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك فيه كل من الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي.

محمد يوسف يعبر عن تجربته في “مطعم الحبايب”

وفي تعليق على الصور التي نشرها، قال يوسف: "كانوا يومين عسل مع كرو أجمل ما يكون بحبكم جدًا"، مشيرًا إلى الأجواء الودية التي عاشها مع فريق العمل خلال فترة التصوير. أضاف أيضًا أن التجربة كانت ممتعة وسلسة، خاصة في ظل التعاون مع فريق محترف ومتفانٍ في عمله.

تفاصيل مسلسل “مطعم الحبايب”

مسلسل "مطعم الحبايب" من بطولة الفنانين أحمد مالك، هدى المفتي، وبيومي فؤاد، ويُعد من الأعمال الدرامية الخفيفة التي تدور أحداثها داخل أحد المطاعم، حيث يجمع العمل بين الكوميديا والمواقف الإنسانية.

يتكون المسلسل من 12 حلقة، وتُعرض الحلقات كل خميس وجمعة وسبت، ويحقق العمل انتشارًا واسعًا بين متابعي المنصة، لما يحمله من قصص عائلية وأحداث متشابكة تحدث بين العاملين في المطعم ورواده.

محمد يوسف وإبداعه في السينما القصيرة

محمد يوسف ليس بغريب عن الفوز بالجوائز، فقد سبق وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي للفيلم القصير في دورته الثالثة عن أدائه المميز في فيلم "إلى ريما".

يُعتبر هذا الفوز خطوة جديدة في مسيرته الفنية، إذ يبرز مدى التزامه بالفن وتقديم أدوار عميقة ومتنوعة.

محمد يوسف يتحدث عن سعادته بالتكريم

في حديثه عن الجائزة، أكد يوسف أن هذا التكريم كان بمثابة فرحة كبيرة له، حيث قال: "لم أكن أتوقع هذا الكم من ردود الفعل الإيجابية من الجمهور".

وأضاف أن هذه الجائزة هي الفرحة الثانية له بعد حصوله على تنويه لجنة التحكيم كأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، مما يعزز مكانته كممثل محترف قادر على تقديم أدوار تمس الجمهور بصدق وأصالة.

أعمال محمد يوسف المستقبلية

بعد النجاحات المتتالية في السينما والتلفزيون، يبدو أن محمد يوسف يواصل سعيه نحو تقديم المزيد من الأعمال المميزة.

ورغم أنه لم يكشف عن مشاريعه القادمة، إلا أن متابعيه يتوقعون أن يستمر في تقديم أدوار متجددة ومختلفة تضيف إلى رصيده الفني.