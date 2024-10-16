تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام السينمائية في دور العرض..تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية، تحقيق إيرادات مختلفة في شباك التذاكر، ومن بين هذه الأفلام: ولاد رزق 3 -القاضية، إكس مراتي، اللعب مع العيال، عصابة المكس، عاشق، جوازة توكسيك، إكس مراتي، عنب، بنسيون دلال.

إجمالي إيرادات الأفلام

حقق فيلم "ولاد رزق" بطولة الفنان أحمد عز، إيرادات بلغت 257.733.993 جنيه فى 18 أسبوع.

وحقق فيلم "إكس مراتى" بطولة الفنان هشام ماجد، إيرادات بلغت قيمتها 89.077.246 جنيهًا،وذلك 12 أسبوع عرض.

بينما فيلم “اللعب مع العيال” بطولة الفنان محمد إمام، حيث حقق 56.657.111 جنيهًا في 18 أسابيع.

كما حقق فيلم “عصابة الماكس” بطولة الفنان أحمد فهمي إيرادات بلغت قيمتها 29.687.887 جنيه.



وحقق فيلم “عاشق” إيرادات بلغت قيمتها 20.789.072 جنيه فى5 أسابيع فقط.

فيلم عاشق

وحقق فيلم "جوازة توكسيك" بطولة محمد أنور وليلى علوي وبيومي فؤاد، 9.505.694 جنيها، فى 16 أسابيع.



وفيلم “عنب” بطولة الفنانة آيتن عامر حقق إيرادات بلغت قيمتها 1.362.790 جنيهًا، وذلك فى 3 أسابيع فقط.

وحقق فيلم “ بنسيون دلال ” بطولة عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان ايرادات بلغت 1.243.004 جنيه.