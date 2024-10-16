فن ومشاهير

تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام السينمائية في دور العرض..تفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية، تحقيق إيرادات مختلفة في شباك التذاكر، ومن بين هذه الأفلام: ولاد رزق 3 -القاضية، إكس مراتي، اللعب مع العيال، عصابة المكس، عاشق، جوازة توكسيك، إكس مراتي، عنب، بنسيون دلال.

 

إجمالي إيرادات الأفلام

 

حقق فيلم "ولاد رزق" بطولة الفنان أحمد عز، إيرادات بلغت 257.733.993 جنيه فى 18 أسبوع.

4c5878b8b9.jpg

 

وحقق فيلم "إكس مراتى" بطولة الفنان هشام ماجد، إيرادات بلغت قيمتها 89.077.246 جنيهًا،وذلك 12 أسبوع عرض.

 

64c84c10cc.jpg

 

بينما فيلم “اللعب مع العيال” بطولة الفنان محمد إمام، حيث حقق 56.657.111 جنيهًا  في 18 أسابيع.

 

8193a73573.jpg

 

كما حقق فيلم “عصابة الماكس” بطولة الفنان أحمد فهمي إيرادات بلغت قيمتها 29.687.887 جنيه.

 

26973429bd.jpg


وحقق فيلم “عاشق” إيرادات بلغت قيمتها 20.789.072 جنيه فى5 أسابيع فقط.

 

63863b10a7.jpg
فيلم عاشق

 

وحقق فيلم "جوازة توكسيك" بطولة محمد أنور وليلى علوي وبيومي فؤاد، 9.505.694 جنيها، فى 16 أسابيع.

 

dd12c05c4f.jpg

 


وفيلم “عنب” بطولة الفنانة آيتن عامر حقق إيرادات بلغت قيمتها 1.362.790 جنيهًا، وذلك فى 3 أسابيع فقط.

 

742.webp

 

وحقق فيلم “ بنسيون دلال ” بطولة عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان ايرادات بلغت 1.243.004 جنيه.

 

03648eb401.jpg
بنسيون دلال 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا