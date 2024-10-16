الإثنين.. مؤتمر صحفي لأبطال "مش روميو وجولييت" والإعلان عن مفاجأة

القاهرة - محمد ابراهيم - يعقد المسرح القومي مؤتمرًا صحفيًا يوم الإثنين 21 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر المسرح في ميدان العتبة.

ويأتي هذا المؤتمر احتفالًا باكتمال 60 ليلة عرض لمسرحية "مش روميو وجولييت"، بالإضافة إلى اقتراب إيرادات المسرحية من تحقيق مليون جنيها، يشارك في المؤتمر نجوم العرض وصناعه، وعلى رأسهم النجم الكبير علي الحجار، والنجمة رانيا فريد شوقي، والنجم ميدو عادل.

إعلان عن مفاجآت خاصة بالعرض

من المنتظر أن يشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن مفاجآت خاصة بالعرض، مما يزيد من الترقب حول تفاصيل هذه المفاجآت. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم بعض الشخصيات التي قدمت الدعم للعرض وساهمت في نجاحه، مما يعكس تقدير الفرقة المسرحية لكل من ساهم في الوصول لهذا الإنجاز.

أبطال العرض المسرحي

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وتضم نخبة من الفنانين المميزين مثل علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، المطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، ومايكل سيدهم.

فريق العمل خلف الكواليس

العمل المسرحي من إعداد محمد السوري وعصام السيد، مع صياغة شعرية لأمين حداد، وإخراج عصام السيد.

يشمل الفريق أيضًا مخرج منفذ صفوت حجازي، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي.

يشمل فريق الإخراج المساعدين حمدي حسن ومريم العدل، مع إضاءة من ياسر شعلان، وتصميم ملابس من علا جودة ومي كمال، وجرافيك محمد عبد الرازق، ودعاية محمد فاضل القباني.