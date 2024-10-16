فريدة سيف النصر ترد بغضب على تكرار سؤال "المساكنة" وتصفه بالتصرف غير الأخلاقي

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة فريدة سيف النصر عن غضبها الشديد من تكرار السؤال عن موضوع "المساكنة" عبر رسائلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت سيف النصر، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، عن انزعاجها من كثرة السؤال عن رأيها في هذا الموضوع، الذي تصفه بأنه يتجاوز حدود الأدب.

وقالت فريدة سيف النصر في رسالتها: "صباح الرضا، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين؟، أسئلة عالخاص كتير بشكل بايخ، والغريبة أن كلها سؤال واحد بس بعدة أشكال، إيه رأيك في المساكنة".

وأضافت: "قولا واحدا يعني زنا، إلهي تسكنوا في نار جهنم يا بعدا... بلا قلة أدب، وكتر خيركم جبتولنا الشتيمة للوسط كله".

تصريحات إيناس الدغيدي عن المساكنة



تأتي تصريحات فريدة سيف النصر بعد حديث المخرجة إيناس الدغيدي عن تجربتها الشخصية مع المساكنة قبل الزواج.

إذ صرحت الدغيدي في وقت سابق بأنها خاضت تجربة المساكنة مع زوجها قبل الزواج، وأنهما استمرا في علاقة حب لمدة 9 سنوات قبل الزواج.

بينما تختلف الآراء حول هذا الموضوع في الوسط الفني، فإن تصريحات فريدة سيف النصر تعكس موقفًا حادًا وصريحًا ضد هذه الممارسة، معتبرة إياها تصرفًا غير مقبول من الناحية الدينية والأخلاقية.