موعد عرض الحلقة الـ 25 مسلسل "برغم القانون" لإيمان العاصي

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي وكوكبة من نجوم الفن، في جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الآخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا ومليئة بالأحداث المشوقة والمثيرة،وذلك خاصة بعد إقتراب الحلقات الآخيرة من العمل.

برغم القانون

موعد عرض الحلقة الـ 25

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الـ 25 من مسلسل "برغم القانون"، الذي من من المقرر عرضها الليلة على منصة Watch it وyango play، وسوف تعرض غدًا على قناة ON وON دراما.



أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.