الموت يفجع الفنانة غادة إبراهيم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة غادة إبراهيم، منذ قليل، وفاة شقيقها، دون الإعلان عن مكان وموعد الجنازة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،حيث كتبت: "أخويا مات".

منشور غادة إبراهيم

آخر أعمال غادة إبراهيم

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم الفنية، هو مشاركتها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة،والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي تدور أحداث العمل في إطار اجتماعى كوميدى.

أبطال وصناع فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة"

وفيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.

قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

وتدور قصة الفيلم في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.