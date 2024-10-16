تعرف على موعد عزاء خالة أحمد زاهر

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلن الفنان أحمد زاهر وفاة خالته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشف موعد العزاء معلقًا:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. عزاء المغفور لها باذن الله خالتي العزيزه السيدة سهير مصطفي رياض حرم المرحوم الدكتور فؤاد البحيري الخميس الموافق 17 أكتوبر في مسجد الشرطة قاعة الرزاق.. ارجو قراءه الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن".

آخر أعمال أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "نعمة الافوكادو " خلال موسم رمضان الماضي.



تفاصيل مسلسل نعمة الأفوكاتو



تدور أحداث المسلسل حول شخصية نعمة المحامية الذكية " تقدم دورها الفنانة مي عمر" حيث تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها، كما تركت مكتب المحاماة الذي تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها داخل قهوة بلدي،مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر وشارك معها أيضا مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، ولاء الشريف، وآخرين، ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.