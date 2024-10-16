هنا شيحة تنضم لقائمة أبطال فيلم الشكوى 317 - 713

القاهرة - محمد ابراهيم -



انضمت الفنانة هنا شيحة لقائمة أبطال فيلم الشكوى 317 - 713 بطولة الفنان محمود حميدة، ومن المقرر أن يعُلن عن بداية تصويره خلال الشهر المقبل.



أبطال فيلم الشكوى 317 - 713

ويشارك في فيلم الشكوى 317 - 713 مجموعة من الفنانين بجانب الفنان محمود حميدة، ومن بينهم: هنا شيحة، إنعام سالوسة، حنان يوسف، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين.



آخر أعمال هنا شيحة



يُذكر أن آخر أعمال هنا شيحة كانت حكاية ما تيجي نشوف التي جاءت ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي عُرض في أكتوبر من العام الماضي 2023.

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شلة أصدقاء منذ سنوات طويلة تنشب بينهم العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، وتظهر هنا شيحة بشخصية مريم ويلعب طارق صبري دور زوجها ويعمل مخرج إعلانات ويدخلان سويًا في خلافات زوجية.

ما تيجي نشوف، مكونة من 10 حلقات، ومن بطولة هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، نهى عابدين، نبيل عيسى، أحمد جمال سعيد، ملك قورة، وراندا عبدالسلام، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.