قبل عرضه... تعرف على تفاصيل وأبطال مسلسل نقطة سوداء

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد عشاق الدراما لعرض أحدث الأعمال الدرامية الجديدة،والتي تحمل اسم " نقطة سوداء"،

وكشفت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام " الملصق الإعلاني لمسلسل "نقطة سوده"، الذي يشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، ناهد السباعي وأحمد مجدي.

ووصفت "شاهد" العمل بالدراما التشويقية التي تحبس الأنفاس داخل جدران إمبراطورية السيوفي، الذي يبصر النور في 5 نوفمبر،العمل المؤلف من 15 حلقة، وقام بإخراجه محمد أسامة، تم تصوير مشاهده في لبنان.

أبطال مسلسل نقطة سوداء





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبدالغفور، ومازن عبدالناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

آخر أعمال أحمد فهمي



كما عُرض لـ أحمد فهمي خلال الفترة الماضية مسلسل بين السطور الذي قدم بطولته مع صبا مبارك، وحقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في يناير الماضي، والعمل مكون من 30 حلقة، ويضم محمد علاء جاميكا، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، وعلي الطيب، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.